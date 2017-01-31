تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة محمد علي ربيع، مع اللاعب أحمد حجي مهاجم شباب وادي دجلة، لدعم هجوم الفريق قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي

ووقع حجي على عقود الانضمام لنادي سوهاج لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من قبل وادي دجلة.كما تعاقد سوهاج مع اللاعب عبدالله رمضان مهاجم مركز شباب طامية السابق، لدعم هجوم الفريق، حيث وقع اللاعب على عقود الانضمام لمدة موسم ونصف ليكون ثاني صفقات الفريق الشتوية.