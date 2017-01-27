يواصل اليوم الجمعة الفريق الأول بنادي منتخب السويس بقيادة عبد الناصر محمد، المدير الفني، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المريخ البورسعيدي، الأحد المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الـ18 بدوري القسم الثاني