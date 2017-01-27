اخبار مصر
-
رياضة
- انفراد.. أسماء حكام مباريات دور الـ 8 في بطولة أمم أفريقيا
- حكم جابوني يدير مباراة مصر والمغرب في دور الـ8 بأمم أفريقيا
- طنطا يدخل راحة 48 ساعة ويبحث عن مباريات ودية
- سر الشورت والعفاريت وكأس العالم ضمن أبرز 5 تصريحات لمدرب الحضري
- يونايتد يتجاوز هال المتحمس ويتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية
- برشلونة يسحق ريال سوسيداد ليصل إلى قبل نهائي كأس الملك
- تفاصيل جلسة الزمالك مع وكيل «كاسونجو»
- يونايتد يبلغ نهائي كأس الرابطة رغم الخسارة أمام هال
- التعدين يتراجع عن التعاقد مع نجم الزمالك السابق
- الأهلي يتسلم البطاقة الدولية لكوليبالي وبركات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السويس يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ
27
يناير
2017
03:46 AM
بواسطة
يواصل اليوم الجمعة الفريق الأول بنادي منتخب السويس بقيادة عبد الناصر محمد، المدير الفني، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المريخ البورسعيدي، الأحد المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الـ18 بدوري القسم الثاني
يشار إلى أن المدير الفني منح الفريق راحة 24 ساعة، بعد مباراة الاتصالات، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة الـ17 بدوري القسم الثاني.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع