(رويترز) - اعلن نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بموقعه على الانترنت يوم الاربعاء ان لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو مدد عقده مع النادي.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن اي تفاصيل رسمية بشأن عقده الجديد الا ان تقارير اعلامية ذكرت ان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمس سنوات ونصف سيبقيه في ليفربول حتى 2022 وسيجعل منه اعلى اللاعبين دخلا في النادي.

وقال كوتينيو "سأبذل المزيد من الجهد لاثبات انني على قدر الثقة التي منحوني اياها (في ليفربول). وقعت على هذا العقد الجديد للبقاء هنا لعدة سنوات مقبلة لان هذا شرف لي."

وأضاف "هذا يجعلني أشعر بسعادة غامرة لانني قوبلت باستقبال حافل هنا من قبل كافة المسؤولين والجماهير ومنذ اليوم الاول.‭"‬

وسجل كوتينيو 34 هدفا في 163 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من انترناسيونالي في يناير كانون الثاني 2013. ولعب كوتينيو دورا حاسما في المسيرة القوية لليفربول في النصف الأول من الموسم.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب 21 مباراة ويتراجع بفارق 10 نقاط خلف تشيلسي المتصدر قبل لقائهما معا في انفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)