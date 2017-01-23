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أزمة بين (مجدي عبدالغني
23
يناير
2017
08:13 AM
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كتب - محمد همام: انتقد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، بسبب هجوم الأخير عليه لانتقاده لأداء محمد صلاح
وكان نبيل معلول، هاجم عبد الغني أثناء تحليله مباريات كأس الأمم الإفريقية بقناة |بي ان سبورت|.
وأشار لاعب الأهلي السابق عبر برنامجه |جوه الجون| مساء اليوم الأحد، :|وضع طبيعي لخوف محمد صلاح على قدمه فاللاعب عائد من الإصابة مؤخرًا|.
وواصل :|ماذا قدّم معلول مع المنتخب التونسي لكي يتحدث؟ الأفضل لك ركز في التحليل وطور من أدائك التدريبي|.
وهاجم عبد الغني الثاني وائل جمعة ونادر السيد قائلًا :|على وائل جمعة ونادر السيد حماية الرموز المصرية، للأسف لايوجد عندهم أي نخوة فالدولار يحكم|.
وأتم :|نادر السيد عامل نفسه ثوري وهاجم الجيش الذي يحمي البلد|.
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