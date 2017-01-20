لندن (رويترز) - قال انطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن دييجو كوستا جاهز للمشاركة ضد هال سيتي بعد التعافي من إصابة في الظهر.

وزادت التكهنات حول مستقبل المهاجم الاسباني في ستامفورد بريدج بعد غيابه عن الفوز 3-صفر ليستر سيتي حامل اللقب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تيانجين قوانجيان الصيني يريد التعاقد مع كوستا هداف تشيلسي الموسم الحالي وإلى وجود مشادة بينه وبين أحد أعضاء الجهاز التدريبي.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أعتقد أن اللاعب يريد البقاء في تشيلسي. هو سعيد باللعب لنا وهذه الفكرة بعيدة تماما عنه. هو أهم شيء لنا.

"لا أرى أي مشكلة. سمعت العديد من التكهنات عن دييجو لكن أهم شيء أنه تدرب معنا هذا الأسبوع ولا يشعر بألم في الظهر وهو متاح للعودة إلى التشكيلة."

وأضاف "دييجو لاعب مهم للغاية لنا. عندما يحافظ على مستواه سيلعب معنا دائما."

ويتقاسم كوستا صدارة هدافي الدوري الانجليزي مع اليكسيس سانشيز لاعب ارسنال برصيد 14 هدفا لكل منهما.

وكان كونتي حذرا حول قراره هل سيشرك كوستا ضد هال المتعثر على استاد ستامفورد بريدج أم لا فيما ستعد مباراته رقم مئة منذ انضمامه من اتليتيكو مدريد.

وقال كونتي "سنرى يوم الأحد. لا أريد منح المنافس حلا للغز. أتمنى أن يحتفل بمباراته رقم مئة معنا."

ويبتعد تشيلسي في الصدارة وبفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبير وليفربول. واستضافة هال ستمكنه من مواصلة الضغط على الفرق التي تطارده.

وحذر كونتي من أن هال الذي أظهر بعض ملامح العودة تحت قيادة المدرب الجديد ماركو سيلفا بالفوز على بورنموث والتقدم إلى المركز 18 لا يجب الاستهانة به.

وأضاف "إذا اعتقدتم أن هذه المباريات سهلة فهذا خطأ كبير ويمكن أن ندفع ثمن ذلك في نهاية الموسم."

وتابع "هال فريق جيد. المنافس قام بتغيير المدرب وفي المعتاد تحصل على رد فعل رائع من اللاعبين."

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)