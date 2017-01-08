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علاء نبيل يقترب من قيادة بتروجت ويظهر في بتروسبورت
توجه الكابتن علاء نبيل، نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق، إلى استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس للاجتماع مع مسئولي نادي بتروجت بعدما طالب النادي البترولي من نبيل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة طلعت يوسف في الساعات الماضية
ومن المقرر أن يتابع علاء نبيل مران بتروجت والذي يعد الأخير لطلعت يوسف بعد تقديم استقالته أمس السبت.يذكر أن مجلس إدارة نادي بتروجت، أعلن قبوله استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تقدم بها صباح اليوم السبت، للانتقال لتدريب أهلي طرابلس الليبي.وقال بيان النادي البترولي إن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، تقدم بطلب لإدارة النادي لإنهاء تعاقده بعد تلقيه عرضًا لتدريب نادي أهلي طرابلس الليبي، حيث تم تنفيذ عام واحد من العقد الذي تبلغ مدته 3 مواسم.تم العرض على مجلس إدارة النادي وتم الاتفاق على قبول الاعتذار عن استكمال التعاقد وإنهائه وفقًا للشروط التعاقدية بين الطرفين، كما تم تقدم الشكر له ولكل أعضاء الجهاز الفني المعاون على الفترة الجيدة والجهد المبذول خلال فترة عمله بالنادي.كما تم تكليف طلعت يوسف بالقيام بإعداد تقرير فني تفصيلي عن الفريق لتقديمه لمجلس الإدارة وعرضه على الإدارة الفنية القائمة للفريق.
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