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الشرقية يستضيف الأهلي اليوم بدوري الجمهورية للشباب
08
يناير
2017
09:45 AM
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تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة ونهاية الدور الأول لدوري الجمهورية للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة مواليد 1997، والتي ينظمها اتحاد الكرة بنظام المجموعتين
وتلتقي فرق المقاولون مع الداخلية، والنصر للتعدين مع القناة، وسموحة مع الاتحاد، والشرقية للدخان مع وادي دجلة، وحرس الحدود مع مصر المقاصة، وطنطا مع الجيش، والشرقية مع الأهلي، والشرطة مع بتروجت، والإسماعيلي مع الإنتاج، وأسوان مع غزل المحلة، وإنبي مع فاركو.
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