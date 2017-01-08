(رويترز) - في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب يوم الأحد حققت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا فوزا مريحا على الرومانية ايرينا بيجو بواقع 6-1 و6-4 لتتأهل إلى الدور الثاني من منافسات فردي السيدات في بطولة سيدني الدولية للتنس والتي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبدأت المصنفة الخامسة كوزنتسوفا التي سبق لها الفوز بلقبين كبيرين المباراة بقوة وفازت بعشرة من أول 11 شوطا لتحسم المجموعة الأولى سريعا.

لكن اللاعبة الرومانية استبسلت في المجموعة الثانية وتمكنت من التعادل 4-4 قبل أن تكسر كوزنتسوفا إرسالها في الشوط التاسع وتحقق الفوز بعد 77 دقيقة من اللعب.

وقالت كوزنتسوفا (33 عاما) بعد البداية الناجحة "بدأت العام بشعور جيد جدا."

وأضافت كوزنتسوفا "لا أفكر مطلقا في الدفاع عن اللقب أو أي شيء من هذا القبيل. هذه مجرد بطولة جديدة. واللقب معي في البيت ولن يأخذه أحد مني. هذا عام جديد وهذه فرصة جديدة للعب."

وفي مباراة أخرى فازت الكندية أوجيني بوشار التي سبق لها الوصول لنهائي ويمبلدون على الصينية بينغ شواي 7-6 و6-2 لتضمن الظهور في الدور الثاني أيضا.

وانسحبت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة التي فازت ببطولة برزبين يوم السبت من بطولة سيدني بسبب إصابة في الفخذ. وستصعد بليسكوفا إلى المركز الخامس في قائمة التصنيف الدولية الجديدة التي ستصدر يوم الاثنين بعد الفوز في برزبين.

وانسحبت من البطولة أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 14 عالميا بسبب المرض.

وقالت سفيتولينا "عانيت من صداع مستمر خلال اليومين الأخيرين. ولسوء الحظ ساءت حالتي في ظل حرارة الجو اليوم عندما بدأت أتدرب ولم أكد قادرة بدنيا على اللعب والمنافسة."

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)