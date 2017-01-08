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وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب مع تونس اليوم باستاد القاهرة
08
يناير
2017
07:46 AM
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يحضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في السادسة مساء اليوم الأحد، المباراة الودية التي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره التونسي في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الجابون، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من كأس أفريقيا، مع كل من منتخبات غانا وأوغندا ومالي، بينما يشارك منتخب تونس في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر وزيمبابوي والسنغال.وكان وزير الرياضة التقى لاعبي المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر مساء الخميس الماضي، لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء جيد بالبطولة الأفريقية وتحقيق أفضل النتائج.
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