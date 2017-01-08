يحضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في السادسة مساء اليوم الأحد، المباراة الودية التي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره التونسي في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الجابون، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل