يستضيف الأسيوطي، المتصدر برصيد 34 نقطة، نظيره الألومنيوم في المركز الـ6 برصيد 17 نقطة، ويواجه طامية في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط نظيره ناصر الفكرية بالمركز الـ16 برصيد 9 نقاط.ويواجه طهطا بالمركز الـ13 برصيد 13 نقطة نظيره التليفونات في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، على ملعب نادي طهطا.ويستضيف كيما أسوان، في المركز الـ 8 برصيد 15 نقطة، نظيره البدارى في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، على ملعب كيما بأسوان.وعلى ملعب ستاد المنيا يستضيف المنيا بالمركز الـ11 برصيد 13 نقطة نظيره الفيوم بالمركز الـ9 برصيد 14 نقطة.ويلتقي بني سويف في المركز الـ5 برصيد 20 نقطة مع قنا في المركز الـ10 برصيد 14 نقطة، ويلتقي ديروط في المركز الـ7 برصيد 16 نقطة، مع الواسطى القابع في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، على ملعب الشبان المسلمين.وتختتم منافسات الأسبوع بلقاء سوهاج، في المركز الـ4 برصيد 23 نقطة، نظيره المدينة المنورة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، بينما يخرج الجونة من هذه الجولة كونه “باي”.