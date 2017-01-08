أعلن الجهاز الفنى لنادي المنيا، بقيادة شديد قناوى، القائمة النهائية التي يخوض بها الفريق مباراته اليوم أمام الفيوم على ملعب المنيا الجديدة في الجولة الـ١٤ من القسم الثانى بمجموعة الصعيد