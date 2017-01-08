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وزير الرياضة يحضر اليوم نهائي البطولة العربية للسلة
08
يناير
2017
07:45 AM
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يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، نهائي البطولة العربية الـ22 للمنتخبات لكرة السلة، والتي تحتضنها الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي، وتجمع منتخبي مصر والمغرب
وكانت البطولة انطلقت يوم 30 ديسمبر الماضي بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين.وفاز منتخب مصر لكرة السلة على فرق البحرين والإمارات والجزائر والسعودية، ولم يخسر سوى أمام منتخب المغرب في الدور الأول.
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