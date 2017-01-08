يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، نهائي البطولة العربية الـ22 للمنتخبات لكرة السلة، والتي تحتضنها الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي، وتجمع منتخبي مصر والمغرب