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ستراكا يعود اليوم إلى القاهرة لقيادة مران الإسماعيلي
08
يناير
2017
06:46 AM
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يعود اليوم الأحد، التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي بعد قضائه عطلة قصيرة مع أسرته بمناسبة الكريسماس قبل بداية مهمته مع الدراويش
ومن المقرر أن يستأنف الدراويش تدريباتهم غدا الإثنين، بالإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية للدوري ولملاقاة سموحة مطلع فبراير المقبل بدور الــ16 في كأس مصر.
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