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برشلونة في مواجهة صعبة أمام فياريال
08
يناير
2017
06:46 AM
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يحل برشلونة في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضيفًا على فريق فياريـال في الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب مادريجال
ويبحث النادي الكتالوني عن تحقيق الفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث لمواصلة مطاردة نادي ريـال مدريد المتصدر والحفاظ على فارق النقاط الثلاث معه في جدول الترتيب.ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 34 نقطة فيما يأتي فياريـال في المركز الخامس وعينه على الفوز بالمباراة لاستعادة المركز الرابع في جدول الترتيب.
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