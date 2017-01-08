اختتم الفريق الأول بنادي القناة، بقيادة أحمد سعيد المدير الفني، استعداداته لمواجهة إف سي مصر في الجولة 14 على ملعب المقاولون الفرعي غدًا الإثنين

وخاض الفريق حصصًا تدريبية استغرقت 75 دقيقة على الجمل التكتيكية لزيادة الفاعلية الهجومية وسرعة الارتداد من الحالة الهجومية للحالةالدفاعية والعكس، وظهر اللاعبون بصورة طيبة نالت استحسان الجهاز الفني. وشهد المران حضور عماد الخواجة أمين الصندوق ونائب رئيس المجلس، والكابتن بلبل النحاس عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على القطاع ومرسي السيد المدير التنفيذي، بينما غاب عن المران الكابتن طارق فهيم مدرب الفريق بعد حصوله على إذن بقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته.