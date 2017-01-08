يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم الأحد، مرانه على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة الأهلي

وكان محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك قرر تقديم موعد التدريبات ليخوض الفريق مرانه اليوم الأحد في التاسعة والنصف صباحًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بدلا من إقامتها في الثالثة عصرًا. ويستعد الفريق الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المصري المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الإمارات. وحذر محمد حلمي اللاعبين من التخلف عن موعد التدريب بعد تقديم موعد المران ليقام صباحًا بدلا من إقامته عصرًا.