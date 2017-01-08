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الإسماعيلي يعلن اليوم ضم مدافع الطلائع رسميا
08
يناير
2017
04:45 AM
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يعلن اليوم الأحد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رسميًا، تفاصيل صفقة التعاقد مع محمد هاشم مدافع نادي طلائع الجيش لتدعيم صفوف الدراويش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ضمن مساعي مجلس الإدارة لدعم قوة الجانب الدفاعي خاصة بعد رحيل شريف حازم إلى فريق الوحدة السعودي.ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مساء أمس السبت تمهيدًا للمشاركة بمران الفريق عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة.وأنهى مسئولو الإسماعيلي الاتفاق مع نظيره بالفريق العسكري على ضم اللاعب مقابل 90 ألف جنيه قبل لحظات من إرسال الاستغناء الخاص باللاعب لنادي الداخلية الذي اتفق على ضمه لمدة 6 أشهر مقابل 80 ألف جنيه.
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