ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ضمن مساعي مجلس الإدارة لدعم قوة الجانب الدفاعي خاصة بعد رحيل شريف حازم إلى فريق الوحدة السعودي.ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مساء أمس السبت تمهيدًا للمشاركة بمران الفريق عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة.وأنهى مسئولو الإسماعيلي الاتفاق مع نظيره بالفريق العسكري على ضم اللاعب مقابل 90 ألف جنيه قبل لحظات من إرسال الاستغناء الخاص باللاعب لنادي الداخلية الذي اتفق على ضمه لمدة 6 أشهر مقابل 80 ألف جنيه.