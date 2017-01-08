تعرض أحمد حمدي، حارس مرمى نادي النصر للتعدين، لإصابة شديدة خلال لقاء الفريق أمام الشرقية، في بطولة كأس مصر، التي فاز فيها الشرقية بهدف نظيف

وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، ومن المقرر أن يتم عرض الحارس على الدكتور أحمد عبد العزيز، طبيب المنتخب السابق، قبل إجراء أي عمليات جراحية.