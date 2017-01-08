ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محمود طاهر، في اجتماعه الأربعاء المقبل، بفرع الجزيرة، ملف الفرع، وتحديد موعد تسلم الأرض، ووضع حجر الأساس.واتفق النادي الأهلي مع وزارة الإسكان على سداد مقدم التعاقد، الذي تبلغ قيمته 49 مليون جنيه، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على سبع سنوات.