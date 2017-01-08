واصل منتخب الكاميرون استعداداته؛ لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، والمقرر انطلاقها بالجابون، في 14 يناير الجاري، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل

ويؤدي منتخب أسود الكاميرون التدريبات، على ملعب مالوبو، قبل السفر إلى الجابون؛ لبدء مشوار المنافسات.ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى، برفقة منتخبات الجابون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.