فاز، اليوم السبت، فريق مركز شباب الجزيرة على نظيره منشية حلوان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة لدوري القسم الرابع بمنطقة القاهرة