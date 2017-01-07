اخبار مصر
-
رياضة
- بالصور.. شباب الجزيرة يهزم منشية حلوان 3-0 بالقسم الرابع
- ناسيونال ماديرا البرتغالي يرغب في شراء مهاجم الأهلي
- أسباب عدم مشاركة باسم مرسي في تدريب الزمالك
- بالصورة- مدافع رينجرز ينهي جدل قميص روني.. وقائد اليونايتد يرد
- جماهير نادي انجليزي لمالكه المصري: إرحل
- تعرف على موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة لها
- بتروجت يقبل استقالة طلعت يوسف
- صورة نادرة تجمع باتلر و3 من نجوم الأهلي القدامى
- الزمالك يهدد لاعبيه بالعقوبات المالية بسبب عروض الاحتراف
- الأهلي يعلن التعاقد مع حمودي خلال ساعات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. شباب الجزيرة يهزم منشية حلوان 3-0 بالقسم الرابع
07
يناير
2017
21:46 PM
بواسطة
فاز، اليوم السبت، فريق مركز شباب الجزيرة على نظيره منشية حلوان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة لدوري القسم الرابع بمنطقة القاهرة
وأحرز أهداف مركز شباب الجزيرة محمد حفني هدفين وشريف خاطر هدف ويتكون الجهاز الفني من جلال ثابت مدير فني وعصام أبو المجد مدرب عام ومصطفى الضظوي مدرب ومحمد لانشون مدرب حراس المرمى، وعبدالمنعم محمود إداري، وهاني العناني أخصائي علاج طبيعي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع