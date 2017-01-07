ويرغب عمرو جمال في خوض التجربة بهدف المشاركة أساسيًا مع تضاؤل فرصه للعب بالأهلي في ظل اعتماد حسام البدري المدير الفني للفريق على مروان محسن والنيجيري آجاي وسعيه للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد. يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي سبق أن أكد تمسكه باستمرار جميع اللاعبين رافضا السماح لأي لاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.