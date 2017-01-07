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ناسيونال ماديرا البرتغالي يرغب في شراء مهاجم الأهلي
07
يناير
2017
21:46 PM
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يستعد نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي لإرسال عرض رسمي خلال الساعات القادمة للنادي الأهلي لاستعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم
ويرغب عمرو جمال في خوض التجربة بهدف المشاركة أساسيًا مع تضاؤل فرصه للعب بالأهلي في ظل اعتماد حسام البدري المدير الفني للفريق على مروان محسن والنيجيري آجاي وسعيه للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد. يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي سبق أن أكد تمسكه باستمرار جميع اللاعبين رافضا السماح لأي لاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.
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