-
رياضة
- لحظة للتاريخ.. رونالدو يستعرض إنجازاته في البيرنابيو بحضور الأساطير
- قبل التعاقد مع حمودي .. 7 لاعبين استعانوا بالخليج للانتقال للأهلي
- ستوك سيتي يودع كأس الاتحاد بثنائية أمام وولفرهامبتون
- هال سيتي يفوز بثنائية على سوانزي ويصعد بكأس الاتحاد
- ليستر سيتي يصعد بثنائية على حساب إيفرتون بكأس الاتحاد
- سموحة يشترط موافقة مؤمن سليمان لانتقال أيمن أشرف للزمالك
- 18 لاعبا في قائمة طهطا استعدادا للتليفونات بالمظاليم
- مصطفى فتحي يؤدي تدريبات علاجية في الزمالك
- جمهورية شبين يواجه سيدي سالم وديا غدا
- إدارة المنيا تجتمع بلاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة الفيوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لحظة للتاريخ.. رونالدو يستعرض إنجازاته في البيرنابيو بحضور الأساطير
كتب- علي البهجي: نزلوا سويا إلى أرض ملعب سنتياجو بيرنابيو بخطوات ثابتة، كأساطير عادوا من جديد في ليلة الاحتفال بـ|الدون|، ليسجلوا لحظة توقف عندها التاريخ، تلك التي شاهدها الملايين عبر الشاشات
في حين تكون الصورة أبلغ من أي توثيق، يصبح التصديق لا يقبل الجدال، عاد الثلاثي الإنجليزي مايكل اوين والبرتغالي لويس فيجو والبرازيلي رونالدو على حب كريستيانو رونالدو، والذي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2016، لملعب بيرنابيو ليكونوا شاهدين احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية الرابعة في تاريخه.
وقبل مواجهة ريال مدريد وغرناطة والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الفرنسي، بدأ ملعب سنتياجو بيرنابيو في الاحتفال بنجم الفريق كريستيانو، بعد وضع الأربع كرات الذهبية التي حصل عليها خلال مسيرته حتى الآن في أرض الملعب.
وتواجد عدد كبير من المشجعين لريال مدريد في ملعب اللقاء، بالإضافة لتواجد عدد لا بأس به من نجوم الفريق الملكي عبر تاريخه، لمشاركة النجم البرتغالي لحظات الاحتفال.
النجوم الثلاثة
وكان على رأس النجوم الحاضرة لملعب البيرنابيو البرتغالي لويس فيجو، والذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ الريال، وتصنفه الجماهير في خانة الأساطير، لاسيما بعد ترك برشلونة الغريم التقليدي والقدوم للعاصمة الإسبانية، كل ذلك زاد من شعبية فيجو.
ويبرز اسم فيجو داخل ريال مدريد ليس كونه ارتدى قميص الملكي فقط، لكنه كان من الذين حققوا لقب دوري أبطال أوروبا، وتواجد في ليلة الاحتفاء بكريستيانو رونالدو، ليس لمجرد اللعب لنفس النادي فقط، لكن سيظل يتذكر تلك الأيام التي جمعتهما في منتخب البرتغال في يورو 2004.
وحرص الإنجليزي مايكل اوين هو الآخر على التواجد في ملعب البيرنابيو للاحتفال مع رونالدو بتتويجه بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه.
ولعب اوين بقميص ريال مدريد خلال موسم 2004-2005، خاض خلاله 45 مباراة وسجل 15 هدفا بقميص الملكي.
وكعادته لم يفوت الظاهرة البرازيلية رونالدو تلك الفرصة للتواجد في ملعب البيرنابيو، فصاحب الـ 40 عاما دخل لذلك الملعب قبل ذلك لأول مرة كلاعب في صفوف الملكي عام 2002 وساعد الفريق في أول موسم له على الفوز بلقب الدوري الإسباني وفاز بكأس العالم للأندية عام 2002.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)