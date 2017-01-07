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ريال مدريد يسحق غرناطة ويعادل الرقم القياسي الاسباني لعدم الخسارة
من ريتشارد مارتن
برشلونة (رويترز) - عادل ريال مدريد الرقم القياسي الاسباني بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية في كل المسابقات بعدما سحق غرناطة 5-صفر ليبتعد بست نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم السبت.
وتقدم إيسكو لاعب وسط ريال مدريد بهدف بعد تمريرة من كريم بنزيمة ووضع الكرة من تحت الحارس المكسيكي جويرمو أوتشوا بالدقيقة 12.
وعزز بنزيمة النتيجة في الدقيقة 20 عندما تابع تسديدة لوكا مودريتش التي ارتدت من الحارس أوتشوا.
وأحرز كريستيانو رونالدو هداف الفريق الهدف الثالث ليرفع رصيده إلى 11 هدفا بالدوري هذا الموسم عندما ارتقى لتمريرة عرضية من مارسيلو ليضع الكرة في الشباك برأسه من مدى قريب.
وتابع إيسكو تمريرة عرضية من مودريتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 31 وأضاف كاسيميرو الهدف الخامس لفريقه والأول له هذا الموسم عندما تابع ركلة حرة نفذها جيمس رودريجيز بالدقيقة 58.
ويتصدر ريال مدريد برصيد 40 نقطة من 16 مباراة ويمكن لبرشلونة الذي خاض نفس عدد المباريات أن يقلص الفارق عندما يلعب خارج أرضه مع فياريال يوم الأحد.
وسيخوض أشبيلية - صاحب المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد - مباراة مهمة خارج ملعبه مع ريال سوسيداد خامس الترتيب بينما سيستضيف إيبار منافسه أتليتيكو مدريد في وقت لاحق يوم السبت.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير أسامة خيري)
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