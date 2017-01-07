لندن (رويترز) - عادل وين روني رقما قياسيا لبوبي تشارلتون في عدد الأهداف مع مانشستر يونايتد بالوصول إلى 249 هدفا ليتأهل الفريق إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بالفوز 4-صفر على ريدينج الذي يلعب في الدرجة الثانية يوم السبت.

ومع وجود تشارلتون في المدرجات منح روني التقدم ليونايتد في الدقيقة السابعة وأهدر عدة فرص للانفراد بالرقم القياسي بعد أن أضاف أنطوني مارسيال الهدف الثاني.

وضمن ماركوس راشفورد - الذي أضاع العديد من الفرص بعد أن نال فرصة نادرة بالمشاركة كمهاجم أساسي - الفوز الثامن على التوالي ليونايتد بتسجيل هدفين متتاليين قرب النهاية.

وسيطر يونايتد على اللعب رغم جلوس الهداف زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا على مقاعد البدلاء.

وكاد راشفورد وروني أن يهزا الشباك مبكرا قبل أن ينجح روني في التسجيل بركبته بعد مجهود فردي من مارسيال وتمريرة من خوان ماتا.

وضاعف مارسيال النتيجة في الدقيقة 15 بعد تبادل للكرة مع روني الذي أهدر فرصتين خطيرتين في الشوط الثاني رغم دعم المشجعين له لتسجيل الهدف 250.

وأطاح روني بالكرة من مدى قريب وأنقذ الحارس العماني علي الحبسي فرصة خطيرة من اللاعب الانجليزي من على بعد مترين عندما بدا أنه سينفرد بالرقم القياسي.

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعدما تلقى راشفورد تمريرة رائعة من مايكل كاريك وانفرد بالمرمى في الدقيقة 75.

واستفاد راشفورد بعد ذلك من خطأ من الحبسي الذي فشل في إبعاد الكرة ليودعها المهاجم الشاب في المرمى الخالي.

ويحل يوم السبت كريستال بالاس وصيف البطل في الموسم الماضي ضيفا على بولتون واندررز بينما يستضيف إيفرتون منافسه ليستر سيتي في لقاء بين فريقين من الدوري الممتاز.

ويخرج أرسنال - الذي يتقاسم الرقم القياسي مع يونايتد بالفوز باللقب 13 مرة - لمواجهة بريستون نورث إند المنتمي للدرجة الثانية.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أسامة خيري)