اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لائحة شئون اللاعبين الجديدة والتي تتضمن تعليمات القيد للأندية بداية من القسم الرابع والثالث حتى القسم الأول