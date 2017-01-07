سينياكوفا تحرز لقبها الأول في تنس المحترفات في شينتشين

(رويترز) - توجت التشيكية كاترينا سينياكوفا بأول ألقابها في تنس المحترفات بعد الفوز ببطولة شينتشين المفتوحة في الصين يوم السبت.

وبعد بداية بطيئة فازت سينياكوفا المصنفة 52 عالميا في المباراة النهائية على المصنفة الثامنة الأمريكية اليسون ريسك بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-4 لتضمن الجائزة الأولى.

وكانت سينياكوفا فازت في وقت سابق من البطولة على لاعبتين من قائمة أول عشر مصنفات على مستوى العالم وهما الرومانية سيمونا هاليب والبريطانية جوهانا كونتا لتحرز أول ألقابها على مستوى بطولات المحترفات بعد أن خسرت في النهائي في بطولتين سابقتين في باشتاد وطوكيو في العام الماضي.

وتعرضت سينياكوفا (20 عاما) لكسر إرسالها مبكرا لكنها انتفضت وفازت بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى قبل أن تكسر إرسال منافستها الأمريكية مرتين في المجموعة الثانية وتحقق الفوز بعد 78 دقيقة من اللعب.

وبعد التتويج قالت سينياكوفا "كان أسبوعا رائعا بالتأكيد بالنسبة لي وأنا في غاية السعادة بعد نجاحي في تحقيق الفوز هذه المرة لأنها كانت مباراة صعبة تماما. لم أقدم أفضل أداء لكني سعيدة بالفوز."

وأضافت "هذه بداية رائعة لي في العام الجديد. وأتمنى أن يستمر أدائي في التحسن والتطور."

وبالنسبة لريسك المصنفة 39 عالميا فهي رابع هزيمة لها في مباراة نهائية ليستمر انتظارها للفوز بأول لقب منذ 2014.

وقالت اللاعبة الأمريكية بعد المباراة "كانت هي اللاعبة الأفضل اليوم وبالتأكيد كانت تستحق الفوز."

وأكدت ريسك "وأنا سعيدة جدا بما قدمته خلال هذا الأسبوع رغم خسارتي اليوم. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وأتطلع إلى البطولة المقبلة وبقية الموسم."

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)