-
رياضة
- سينياكوفا تحرز لقبها الأول في تنس المحترفات في شينتشين
- إلغاء المرحلة السادسة لرالي دكار لسوء الأحوال الجوية
- عبد الحفيظ: معسكر الأهلي بالإمارات فقط
- بالصور.. بدء حفل تأبين حمادة إمام بنادي الشرطة وسط غياب نجله
- هاتفيا.. طارق سليمان يدعم شريف إكرامي في معسكر المنتخب
- أيوب: الأهلي يدرس خوض وديتين استعدادا للسوبر أمام الزمالك
- بتروجت يلغي صفقة بيع «بيكلي» للأهلي بسبب الزمالك
- الزمالك ينفي انسحابه من مباراة السوبر أمام الأهلي
- أنور سلامة وماهر وحسام البدري يداعبون القردة بأدغال أفريقيا
- الجبلاية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سينياكوفا تحرز لقبها الأول في تنس المحترفات في شينتشين
(رويترز) - توجت التشيكية كاترينا سينياكوفا بأول ألقابها في تنس المحترفات بعد الفوز ببطولة شينتشين المفتوحة في الصين يوم السبت.
وبعد بداية بطيئة فازت سينياكوفا المصنفة 52 عالميا في المباراة النهائية على المصنفة الثامنة الأمريكية اليسون ريسك بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-4 لتضمن الجائزة الأولى.
وكانت سينياكوفا فازت في وقت سابق من البطولة على لاعبتين من قائمة أول عشر مصنفات على مستوى العالم وهما الرومانية سيمونا هاليب والبريطانية جوهانا كونتا لتحرز أول ألقابها على مستوى بطولات المحترفات بعد أن خسرت في النهائي في بطولتين سابقتين في باشتاد وطوكيو في العام الماضي.
وتعرضت سينياكوفا (20 عاما) لكسر إرسالها مبكرا لكنها انتفضت وفازت بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى قبل أن تكسر إرسال منافستها الأمريكية مرتين في المجموعة الثانية وتحقق الفوز بعد 78 دقيقة من اللعب.
وبعد التتويج قالت سينياكوفا "كان أسبوعا رائعا بالتأكيد بالنسبة لي وأنا في غاية السعادة بعد نجاحي في تحقيق الفوز هذه المرة لأنها كانت مباراة صعبة تماما. لم أقدم أفضل أداء لكني سعيدة بالفوز."
وأضافت "هذه بداية رائعة لي في العام الجديد. وأتمنى أن يستمر أدائي في التحسن والتطور."
وبالنسبة لريسك المصنفة 39 عالميا فهي رابع هزيمة لها في مباراة نهائية ليستمر انتظارها للفوز بأول لقب منذ 2014.
وقالت اللاعبة الأمريكية بعد المباراة "كانت هي اللاعبة الأفضل اليوم وبالتأكيد كانت تستحق الفوز."
وأكدت ريسك "وأنا سعيدة جدا بما قدمته خلال هذا الأسبوع رغم خسارتي اليوم. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وأتطلع إلى البطولة المقبلة وبقية الموسم."
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)