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إلغاء المرحلة السادسة لرالي دكار لسوء الأحوال الجوية
07
يناير
2017
14:22 PM
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(رويترز) - ألغيت المرحلة السادسة من رالي دكار يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية في بوليفيا قبل أن يقضي المنافسون يوم راحة في لاباز العاصمة والعودة من جديد لاستئناف السباق يوم الاثنين.
وأوضح عدد من الكشافة الذين أرسلهم منظمو السباق لاستكشاف مسار المرحلة السادسة والبالغ طولها 876 كيلومترا والممتدة من بلدة التعدين أورورو إلى لاباز أن سوء الأحوال الجوية يؤثر تماما على طريق السباق ومن ثم اتخذ قرار الإلغاء.
وكانت المرحلة الخامسة يوم الجمعة اختصرت بسبب سوء الأحوال الجوية أيضا.
ويتصدر حامل اللقب الفرنسي ستيفان بيترهانسيل سائق بيجو فئة السيارات بينما يتصدر البريطاني سام سندرلاند سائق كيه.تي.أم فئة الدراجات النارية.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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