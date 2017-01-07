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في الوقت الإضافي جريزليز يهزم وريورز في دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - بفضل جهود لاعبيه مارك جاسول وزاك راندولف في الوقت الإضافي نجح ممفيس جريزليز في الفوز خارج ملعبه على جولدن ستيت وريورز 128-119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.
ونجح جريزليز في تحقيق الفوز رغم تأخره بفارق 24 نقطة في الربع الثالث وبفارق 18 نقطة قبل أقل من خمس دقائق من نهاية المباراة عندما انتفض وحقق التعادل بفضل لاعبه مايك كونلي قبل 7.4 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.
وجاء الفوز بعد أن تفوق جريزليز على مضيفه بواقع 32-13 في الربع الأخير كما سيطر الضيوف أيضا على اللعب في الوقت الإضافي بفضل تألق جاسول وراندولف اللذين هزا شباك الضيوف أربع مرات مع أول استحواذ للضيوف على الكرة في الوقت الإضافي.
وأحرز كونلي 27 نقطة وأضاف راندولف نفس العدد من النقاط في حين أحزر جاسول 23 نقطة ليحقق جريزليز فوزه الثاني على وريورز بطل 2015 ووصيف بطل 2016 خلال الموسم الحالي.
وهذا هو الفوز رقم 23 لجريزليز مقابل 16 هزيمة خلال الموسم الحالي.
وكان ستيفن كوري لاعب وريورز أفضل مسجلي المباراة برصيد 40 نقطة لكنها لم تكن كافية لمنع هزيمة فريقه متصدر القسم الغربي السادسة هذا الموسم مقابل 31 فوزا.
وفي مباريات أخرى فاز كليفلاند كافاليرز حامل اللقب خارج ملعبه على بروكلين نيتس 116-108 وفاز واشنطن ويزاردز على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 112-105.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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