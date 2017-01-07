وطلب الطبيب المعالج للاعب الدراويش ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة بقدمه اليسرى بسبب تحامله خلال الفترة السابقة والمشاركة بمباريات الفريق، على الرغم من تعرض أحد أصابع قدمه اليسرى لطبقات تسمى الثؤلول المعروفة باسم ”عين السمكة” والتي تفاقمت بسبب تأخر اللاعب في علاجها.وسيغيب اللاعب عن تدريبات الفريق مدة لن تزيد عن أسبوعين سيشارك بعدها في التدريبات الجماعية تحت قيادة فرانز شتراكا المدير الفنى الجديد للدراويش.