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ديفيز تحرز أول ألقابها في تنس المحترفات في أوكلاند
(رويترز) - أحرزت الأمريكية لورين ديفيز أول ألقابها في تنس المحترفات عندما فازت على منافستها الكرواتية الشابة آنا كونيوه 6-3 و6-1 في المباراة النهائية لمنافسات فردي السيدات في بطولة أوكلاند للتنس يوم السبت.
وبعد خروج الشهيرات سيرينا وفينوس وليامز وكارولين وزنياكي فقدت البطولة بعضا من بريقها وجاذبيتها ومن ثم جمعت المباراة النهائية بين لاعبتين تحتلان المركزين 47 و61 في قائمة التصنيف الدولية.
وبفضل ضربات إرسالها القوية واستقرار مستوى أدائها تفوقت ديفيز (23 عاما) التي خسرت في مباراتين نهائيتين في 2016 على منافستها البالغة من العمر 19 عاما من البداية لتحرز اللقب عن جدارة واستحقاق.
وارتكبت كونيوه الكثير من الأخطاء وواجهت بعض المتاعب في ضربات إرسالها طوال المباراة وخسرت إرسالها مرتين في المجموعة الأولى وثلاث مرات في الثانية.
(اعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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