(رويترز) - تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث إلى المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة برزبين الدولية للتنس يوم السبت.

ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في استراليا فاز نيشيكوري على المصنف الثاني السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-3 ليضمن المنافسة على اللقب.

وسيلتقي نيشيكوري يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي مع البلغاري جريجور ديميتروف المصنف السابع.

وضمن ديميتروف الظهور في المباراة الحاسمة بعد فوزه في مباراة الدور قبل النهائي الثانية على المصنف الأول الكندي ميلوش راونيتش حامل اللقب 7-6 و6-2.

(اعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)