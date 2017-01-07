(رويترز) - تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث إلى المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة برزبين الدولية للتنس يوم السبت.

ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في استراليا فاز نيشيكوري على المصنف الثاني السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-3 ليضمن المنافسة على اللقب.

(اعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)