اخبار مصر
-
رياضة
- نيشيكوري يهزم فافرينكا ويصعد لنهائي بطولة برزبين للتنس
- أيمن طاهر يحتفل اليوم بعيد ميلاده
- حفل تأبين حمادة إمام اليوم بنادي الشرطة
- المنتخب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة تونس
- جدول مباريات الدور الثاني لدوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة
- ريـال مدريد يستقبل غرناطة اليوم في الدوري الإسباني
- بالصور.. محمود الشامي يحتفل بعقد قران نجله على ابنة عمرو الليثي
- الشرقية يستعد للممتاز بمعسكرين في القاهرة
- منتخب تونس يخوض مرانه الرئيسي باستاد القاهرة
- السيد حمدي يقترب من الانتقال لطنطا بالميركاتو الشتوي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أيمن طاهر يحتفل اليوم بعيد ميلاده
07
يناير
2017
07:46 AM
بواسطة
يحتفل أيمن طاهر حارس الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، اليوم بعيد ميلاده الـ51؛ حيث ولد طاهر في 7 يناير 1966
شارك طاهر في مباراتين مع المنتخب الوطني أمام منتخبي فنلندا في 11 يناير 1989 وكوريا الجنوبية في 18 فبراير 1990، واستقبلت شباكه خلالها هدفًا وحيدًا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع