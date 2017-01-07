يحتفل أيمن طاهر حارس الزمالك السابق، ومدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، اليوم بعيد ميلاده الـ51؛ حيث ولد طاهر في 7 يناير 1966

شارك طاهر في مباراتين مع المنتخب الوطني أمام منتخبي فنلندا في 11 يناير 1989 وكوريا الجنوبية في 18 فبراير 1990، واستقبلت شباكه خلالها هدفًا وحيدًا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990.