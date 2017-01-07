يقام اليوم السبت، حفل تأبين الراحل حمادة إمام أحد رموز نادي الزمالك، في مقر نادي الشرطة بالجزيرة تخليدًا لذكراه، على أن يحضر الحفل مجموعة كبيرة من قدامى رموز قلعة ميت عقبة