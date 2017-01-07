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حفل تأبين حمادة إمام اليوم بنادي الشرطة
07
يناير
2017
07:46 AM
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يقام اليوم السبت، حفل تأبين الراحل حمادة إمام أحد رموز نادي الزمالك، في مقر نادي الشرطة بالجزيرة تخليدًا لذكراه، على أن يحضر الحفل مجموعة كبيرة من قدامى رموز قلعة ميت عقبة
يُذكر أن الثعلب الكبير رحل عن عالمنا في 9 يناير من عام 2016، وحرص على وداعه جماهير الكرة المصرية ورموز ونجوم الرياضة.
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