يختتم اليوم السبت، المنتخب الوطني مرانه استعدادًا لمواجهة منتخب تونس غدًا الأحد، وديًا على ستاد القاهرة والتي يستعد بها الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الجابون منتصف الشهر الحالي

ومن المرتقب أن يفتح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، أول 14 دقيقة من المران للإعلاميين لمتابعة اللاعبين ورصد آخر بروفة للفراعنة قبل السفر إلى الجابون يوم 13 من الشهر الجاري.ويشهد المران طريقة لعب المنتخب أمام تونس لتكون البروفة الأخيرة استعدادًا لكأس الأمم، والتي يتضح من خلالها طريقة تفكير وخطط كوبر في بطولة كأس الأمم.فيما يواصل عبدالله السعيد وأحمد حجازي لاعبا المنتخب، تدريباتهما التأهيلية للتخلص من الإجهاد، خاصة وأن الأول يعاني من الإرهاق فيما يتخلص حجازي من آثار الإصابة حيث يرفض كوبر الدفع بمدافع الأهلي في التدريبات الجماعية حتى اكتمال جاهزيته.