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جدول مباريات الدور الثاني لدوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة
07
يناير
2017
05:46 AM
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تنشر «فيتو» جدول مباريات الدور الثاني للمجموعة الرابعة |أ| لدوري القسم الثالث لكرة القدم، والذي من المقرر انطلاقه 14 يناير الجاري، وتنظمها منطقة الجيزة في الموسم الجاري بمشاركة 12 فريقا
ويحتل فريق نادي الإعلاميين قمة المسابقة برصيد 26 نقطة بعد نهاية الدور الأول، ويليه الطائرات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم جينيس في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.ويترأس المحاسب ياسر رأفت لجنة مسابقات المجموعة، وصالح عبد الحميد مقرر اللجنة.
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