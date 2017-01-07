ريـال مدريد يستقبل غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

يستقبل ريـال مدريد في الثانية ظهر اليوم السبت، ضيفه فريق غرناطة في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى |الليجا| على ملعب سانتياجو بيرنابيو