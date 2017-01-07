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بالصور.. محمود الشامي يحتفل بعقد قران نجله على ابنة عمرو الليثي
احتفل المهندس محمود الشامي نائب رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، بعقد قران نجله مصطفى على ياسمين نجلة الإعلامي عمرو الليثى وحفيدة ممدوح الليثى وسمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين والسياسيين وأساتذة الجامعة
وكان على رأس الحضور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد مجاهد وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وإبراهيم القصاص، رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم والمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، والفنان خالد زكي، والمخرج معتز التوني، والفنان إدوارد، والكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، والداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، والإعلامي أحمد المسلماني، والكابتن أحمد شوبير، والمطرب مصطفى قمر، والفنان رشوان توفيق وفيفي عبده والدكتور أشرف زكي وعدد من نجوم المجتمع.وعقد القران الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.
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