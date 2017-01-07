قرر الجهاز الفني للشرقية بقيادة منير عقيلة، إقامة معسكرين للفريق بالقاهرة على مدى 20 يومًا على أن يكون المعسكر الأول لمدة 11 يومًا، وتليها راحة ثم المعسكر الثاني لمدة تسعة أيام في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري العام