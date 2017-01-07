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الشرقية يستعد للممتاز بمعسكرين في القاهرة
07
يناير
2017
03:46 AM
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قرر الجهاز الفني للشرقية بقيادة منير عقيلة، إقامة معسكرين للفريق بالقاهرة على مدى 20 يومًا على أن يكون المعسكر الأول لمدة 11 يومًا، وتليها راحة ثم المعسكر الثاني لمدة تسعة أيام في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري العام
وكان المدير الفني للشرقية منح لاعبيه راحة 4 أيام عقب الصعود لدور الستة عشر بالفوز على النصر للتعدين بهدف دون رد، بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز لارتباط منتخب مصر بخوض بطولة أمم أفريقيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.
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