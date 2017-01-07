يخوض منتخب تونس، مرانه الأساسي في السادسة مساء اليوم السبت على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره المصري الودية والمقرر إقامتها السادسة مساء غد الأحد على نفس الملعب ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية في الفترة 14 يناير إلى 5 فبراير المقبل