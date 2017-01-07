اقترب السيد حمدي مهاجم النادي المصرى من الانضمام لنادي طنطا وذلك بعد جلسة عقدها مع المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا بالنادي لتدعيم صفوف طنطا بالانتقالات الشتوية

وشهدت الجلسة حضور الثنائي محمد أبو فريخة عضو مجلس إدارة طنطا ومحمد شوقي المشرف العام على الكرة بطنطا، وخالد عيد المدير الفني لطنطا.وينتظر |حمدي| موافقة مسئولي النادي المصري لإنهاء انتقاله لطنطا، مطالبا مسئولي النادي بإرسال فاكس رسمي للنادي البورسعيدي حتى تأخذ المفاوضات الطابع الرسمي.