(رويترز) - تعادل اسبانيول 1-1 مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في افتتاح الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد استئناف المسابقة يوم الجمعة.

وتوقفت المسابقة نحو اسبوعين خلال فترة الأعياد لتعود بانطلاق الجولة السابعة عشرة.

وتقدم سيلسو بورخيس للضيوف بضربة رأس في الدقيقة 59 قبل أن يدرك جيرار التعادل لاسبانيول بعدها بأربع دقائق فقط.

وطرد خوانفران لاعب ديبورتيفو في الدقيقة الأخيرة من المباراة لحصوله على الانذار الثاني.

ورفع اسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع بفارق ست نقاط عن ديبورتيفو صاحب المركز 15.

وتقام يوم السبت أربع مباريات بالجولة ذاتها ابرزها ريال مدريد المتصدر أمام غرناطة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)