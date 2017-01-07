كتب - طه عبيد: وصل مطار القاهرة الدولى طاقم إخراج مباراة منتخب مصر ونظيره التونسي، في المباراة الودية والمقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة

وكانت الشركة المنظمة لمباراة مصر وتونس، تعاقدت مع طاقم برتغالى لإخراج المباراة ، والتى ستذاع على قناة أون سبورت حصريًا، وهو نفس الطاقم الذى أخرج مباراة الأهلى وروما الإيطالي.

جدير بالذكر أن منتخبي مصر وتونس يستعدان لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالجابون في منتصف الشهر الجاري.

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