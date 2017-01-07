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الزمالك: عدم تجديد معروف وباسم يعني خروجهما من القائمة الإفريقية
كتب - محمد همام: أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيجلس مع الجهاز الفني لحسم القائمة الإفريقية مشيرًا إلى أن اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لن ينضموا للقائمة
ومن المقرر أن ينتهي عقدي باسم مرسي ومعروف يوسف خلال الموسم الجاري ويحق للاعبين الانتقال لأي فريق بعد نهاية الموسم بدون حصول الزمالك على أي مقابل مالي.
وأضاف نجل رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج |الكرة مع عفيفي| : | هناك جلسة مع باسم مرسي لحسم ملف تجديد عقده|.
وكان اللاعب أكد في تصريحات سابقة أنه تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية موضحًا أنه يرغب في التجديد للزمالك على أن يرحل بعدها للصين على سبيل الإعارة.
وبالنسبة لمعروف يوسف واصل :| سنجتمع مع اللاعب للمرة الأخيرة لحسم ملف تجديد عقده في حضور وكيل أعماله|.
وسبق وأن تلقى اللاعب عرضًا من جانب الوحدة السعودي إلا أن مرتضى منصور رفض بيع اللاعب بمبلغ أقل بـ2 مليون يورو لتفشل المفاوضات، ليرحب بعدها رئيس القلعة البيضاء على رحيل معروف خلال يناير الجاري.
وتابع أحمد مرتضى :|نادي الزمالك بابه مفتوح أمام من يريد الاستمرار، وليس لدينا أي مشكلة مع من يرغب في الرحيل عن الفريق|.
وأتم :|قائمة الفريق الإفريقية لن تضم أي لاعب لم يجدد عقده مع النادي|.
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