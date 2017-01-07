عاشور: معلول يرغب بالبقاء في الأهلي

كتب - محمد همام: أكد حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، يريد البقاء في صفوف القلعة الحمراء، نافيًا رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية

وتردد في الأونة الأخيرة عن رغبة الترجي التونسي في الحصول على خدمات معلول في يناير الجاري.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر قناة |الأهلي| : | أنه فوجئ بإشاعة هروب معلول من الأهلي ، في الوقت الذي كان يتواجد فيه مع معلول لتناول العشاء|.

وواصل: |معلول لاعب يتمتع بمهارات وأخلاق عالية فهو يليق أن يكون ضمن صفوف الأهلي|.

وتابع: | معلول استطاع أن يتأقلم على الأجواء داخل الفريق بسرعة كبيرة وهذا نادرًا مايحدث مع لاعب جديد|.

وكان معلول انتقل إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، حيث شارك مع الأحمر في 12 مباراة مسجلاً هدفًا واحدًا.

وأتم عاشور تصريحاته :|الجميع ربط رحيل معلول عن الأهلي بسبب تواجده على مقاعد البدلاء في الأونة الأخيرة لكن هذا طبيعي لأي لاعب|.

وغاب لاعب المنتخب التونسي عن آخر 3 مباريات مع الأهلي بمسابقة الدوري بينما شارك في مباراة الألومونيوم بكأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف نظيفة ضمن مباريات دور الـ32.

جدير بالذكر أن معلول يتواجد حاليًا مع المنتخب التونسي حيث انضم لقائمة |نسور قرطاج| استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية والتي من المقرر أن تقام بالجابون خلال الشهر الجاري.

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