(رويترز) - تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني إلى نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال يوم الجمعة.

ففي الدور قبل النهائي فاز ديوكوفيتش على الاسباني فرناندو فرداسكو بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 4-6 و7-6 و6-3.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)