يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، غدًا السبت، مع نظيره المنتخب البحريني، في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة العربية المقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى يوم 8 يناير الجاري

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرا على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة.وتأهل منتخبنا الوطني إلى قبل نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني بـ9 نقاط حصل عليها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة أمام المنتخب المغربي.فيما وصل المنتخب البحريني إلى الدور قبل النهائي بعد أن حقق الفوز على منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي.