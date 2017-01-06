حقق المنتخب البحريني الأول لكرة السلة، الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة (76-63)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من البطولة العربية لمنتخبات الرجال، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 8 يناير الجاري

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره المصري غدًا السبت في الرابعة عصرًا، ضمن لقاءات الدور قبل النهائي.وتأهل منتخبنا الوطني إلى قبل نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني عقب ختام مباريات الدور التمهيدي بـ9 نقاط حصل عليهم من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة أمام المنتخب المغربي.