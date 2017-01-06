أجل جون أنطوي مهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي عودته من غانا التي كان مقررًا لها مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب أزمة التأشيرة وعدم حصول اللاعب عليها حتى الآن