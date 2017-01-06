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التأشيرة تؤجل عودة أنطوي للأهلي
06
يناير
2017
18:46 PM
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أجل جون أنطوي مهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي عودته من غانا التي كان مقررًا لها مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب أزمة التأشيرة وعدم حصول اللاعب عليها حتى الآن
وقال وكيل اللاعب، إن عودة أنطوي قد تتأجل لمدة 48 ساعة بسبب أزمة التأشيرة، وأن اللاعب يحاول إنهاء هذه اﻷزمة في أسرع وقت ممكن للعودة والانتظام في تدريبات الفريق.ويستأنف اﻷهلي تدريباته عصر غد السبت بعد فترة راحة الفريق لمدة ثمانية أيام عقب نهاية الدور اﻷول للدوري.
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